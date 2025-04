Dal 14 maggio al cinema Il mio compleanno opera prima di Christian Filippi

Esce nei cinema dal 14 maggio 2025, distribuito da Cattive Produzioni, Il mio compleanno, opera prima di Christian Filippi, con Zackari Delmas, Silvia D'Amico, Giulia Galassi, Simone Liberati, Federico Pacifici, Nicolò Medori e Carlo De Ruggieri. Prodotto da Leonardo Baraldi per Schicchera Production in associazione con Media Flow e con Vivendi. Sviluppato e prodotto nell'ambito della dodicesima edizione della Biennale College cinema della Mostra del cinema di Venezia. Il regista e il cast del film accompagneranno alcune delle proiezioni lungo lo Stivale.

