Dai tifosi messaggi di fiducia Ci sentiamo in buone mani

"Speriamo che la nuova proprietà apporti stabilità e regali alla città la Serie A". Iaquilotti, dopo l’inaspettato dietrofront di FC32, auspicano che l’arrivo di Thomas Roberts porti un salto di qualità. Si attende una società all’altezza Andrea Toracca: "Spero che sia un nuovo inizio, dopo quanto successo recentemente. Nessuno si sarebbe aspettato un cambio societario dopo ciò che era stato dichiarato da FC32 solo due mesi fa. Diamo il benvenuto a questa nuova proprietà, sperando si possa trovare quella stabilità che è fondamentale in questo momento della stagione. Siamo caduti in piedi? È troppo presto per dirlo, parleranno i fatti. La garanzia è Charlie Stillitano, vista la lunga esperienza nel calcio". Resta alla finestra Niki Maccione: "Si stavano addensando nubi fosche sul cielo di Spezia, il passaggio di proprietà è una bella notizia.