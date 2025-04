Dai like al trading truffa da 10mila euro

like, per poi sentirsi proporre del trading online, ma è una truffa. Una 40enne di Fabriano (Ancona) bonifica circa 10mila euro e solo grazie alla polizia riesce a recuperarne quasi 3mila. Denunciate tre persone. La truffa è partita con guadagni ottenuti dalla donna mettendo dei like a video musicali. Poi le è stato proposto di aderire ad iniziative di trading online. Alla fine, aveva bonificato 10mila euro e la schermata inviatale riportava 16.500 euro, un guadagno che ha spinto la donna a chiedere la restituzione di tutto, ma senza esito. Compreso di essere vittima di una truffa, si è rivolta alla Polizia. Ilrestodelcarlino.it - Dai like al trading: truffa da 10mila euro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Venire pagata per mettere, per poi sentirsi proporre delonline, ma è una. Una 40enne di Fabriano (Ancona) bonifica circae solo grazie alla polizia riesce a recuperarne quasi 3mila. Denunciate tre persone. Laè partita con guadagni ottenuti dalla donna mettendo deia video musicali. Poi le è stato proposto di aderire ad iniziative dionline. Alla fine, aveva bonificatoe la schermata inviatale riportava 16.500, un guadagno che ha spinto la donna a chiedere la restituzione di tutto, ma senza esito. Compreso di essere vittima di una, si è rivolta alla Polizia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carlo De Benedetti uomo immagine di una società di investimenti finanziari a sua insaputa. L’ingegnere novantenne noto amante del trading, ha fatto sapere di aver appreso che, “sul canale WhatsApp” è stata diffusa la pubblicità dei servizi di una società indiana di nome Stockint, “la quale sollecita investimenti mediante un post in lingua italiana corredato da una fotografia del medesimo ingegner De Benedetti”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Carlo De Benedetti uomo immagine di una società di investimenti finanziari a sua insaputa. L’ingegnere novantenne noto amante del trading, ha fatto sapere di aver appreso che, “sul canale WhatsApp” è stata diffusa la pubblicità dei servizi di una società indiana di nome Stockint, “la quale sollecita investimenti mediante un post in lingua italiana corredato da una fotografia del medesimo ingegner De Benedetti”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nella puntata del 26 febbraio di Fuori dal Coro, Fabrizio Corona ha scaricato definitivamente il Progetto Coorna. Ha detto di essere solo un testimonial, di aver preso le distanze dal programma di investimenti e di aver risarcito una signora che l'aveva contattato. Una linea di difesa che ha qualche zona grigia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fabriano. Dai like al trading online, donna truffata per 10 mila euro; Guadagni facili e rapidi via Telegram, ma è una truffa; Like sui video e operazioni di trading vantaggiose, raggirata una 40enne: identificati i tre truffatori; Fabriano: dalla truffa dei like al trading online fasullo: tre persone denunciate. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Truffa dei like, dai guadagni facili con un click al trading online: 40enne perde 10mila euro. Come funziona - È iniziata come un modo per fare soldi facili. Veniva pagata per mettere like, finché non si è sentita proporre del trading online: ... 🔗msn.com

Fabriano, facili guadagni con i like sui social, poi cade nella trappola del trading: disoccupata perde 10mila euro - FABRIANO - Prima si è fatta abbindolare da facili guadagni con dei “like” sui social, poi è caduta nella trappola del trading online e ci ha rimesso 10mila euro. 🔗corriereadriatico.it

Truffa da 10mila euro ai danni di una donna invalida a San Benedetto - Una donna di 65 anni, invalida e residente a San Benedetto, è stata vittima di una truffa telefonica che le è costata ben 10mila euro. I malviventi l’hanno contattata più volte, utilizzando il ... 🔗lanuovariviera.it