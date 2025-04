Dadi e pedine del backgammon trasformati in gioielli

pedine, triangoli e Dadi che si trasformano in gioielli. E una tavola a scala umana dipinta a mano per la finale del grande torneo newyorkese tutto al femminile. È il backgammon di Valeria Molinari. Sì, perché l'architetta e artista milanese, classe 1994, appassionata sin da bambina quando giocava con il nonno a uno dei giochi più antichi del mondo, presenterà la sua First backgammon Jewelry Collection a New York, dal 3 al 7 maggio, in occasione della storica mostra del Museum of Arts and Design (Mad) dedicata al gioiello d'artista, "Mad About Jewelry". Inoltre, il 4 maggio, in occasione del lancio di GalsWhoGammon, il primo club femminile di backgammon fondato a New York, la finale del grande torneo sarà disputata su una tavola a scala umana 4x4 metri da lei dipinta, che conferirà ampio impatto scenografico all'evento.

