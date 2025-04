Da Notizie AsviS – Benessere equo e sostenibile Italia divisa tra progresso e fragilità sociali

AsviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell'AsviS dell' 9 aprile 2025Il Ministero dell'economia e delle finanze fotografa la situazione del nostro Paese nel prossimo triennio attraverso gli indicatori Bes: migliora il potere d'acquisto delle famiglie, continuano a calare le emissioni, resta stabile la povertàAll'inizio di marzo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha presentato la nuova Relazione sul Bes (qui) (Benessere equo e sostenibile), offrendo un'analisi dello stato di salute del sistema economico e sociale Italiano. Il documento, redatto in collaborazione con l'Istat, aggiorna l'andamento dei 12 indicatori di cui si compone il Bes, con dati al 2023, e formula previsioni per otto di essi – Reddito disponibile lordo corretto pro capite, Disuguaglianza del reddito netto, Tasso di mancata partecipazione al lavoro, Emissioni di CO? e altri gas climalteranti, Indice di povertà assoluta, Speranza di vita in buona salute alla nascita, Eccesso di peso, Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione – per il quadriennio 2024-2027, alla luce degli effetti attesi della Legge di bilancio 2025 (qui).

