Da Gaza al Congo dal Myanmar al Sudan fonti aperte per informarsi sui grandi conflitti

grandi conflitti che scuotono il mondo ancora nel 2025: Gaza, Myanmar, Sudan e Repubblica Democratica del Congo (RDC), luoghi geograficamente distanti ma uniti da strategie convergenti di dominio violento e stragi di massa di civili inermi. In ciascuno di questi contesti, si assiste a un uso intensivo della forza, a strategie di pulizia etnica e punizione collettiva, a grandi fosse comuni per nascondere i crimini di guerra e a un utilizzo della propaganda come arma bellica. Comprendere le dinamiche di questi conflitti significa guardare oltre la superficie degli eventi, riconoscendo una struttura comune nella gestione della guerra e dei massacri di civili. It.insideover.com - Da Gaza al Congo, dal Myanmar al Sudan: fonti aperte per informarsi sui grandi conflitti Leggi su It.insideover.com Repressione armata, uccisioni di Stato, bombe di un governo verso la propria popolazione fino al genocidio di uno Stato appoggiato dall’Occidente. Sono iche scuotono il mondo ancora nel 2025:e Repubblica Democratica del(RDC), luoghi geograficamente distanti ma uniti da strategie convergenti di dominio violento e stragi di massa di civili inermi. In ciascuno di questi contesti, si assiste a un uso intensivo della forza, a strategie di pulizia etnica e punizione collettiva, afosse comuni per nascondere i crimini di guerra e a un utilizzo della propaganda come arma bellica. Comprendere le dinamiche di questisignifica guardare oltre la superficie degli eventi, riconoscendo una struttura comune nella gestione della guerra e dei massacri di civili.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, 23 apr. (askanews) - Si alza ancora il fumo dalle macerie dopo l'ultimo attacco israeliano a Gaza City. È stata colpita una scuola nel quartiere Al-Tuffah; secondo l'esercito israeliano era stata trasformata in un rifugio di Hamas. I servizi di soccorso hanno riferito che almeno 10 persone sono rimaste uccise nell'edificio che ospitava sfollati nella parte orientale della città. Ci sarebbero anche bambini tra le vittime. 🔗quotidiano.net

Ramallah, 23 apr. (askanews) - Il presidente palestinese Abu Mazen ha esortato Hamas a consegnare gli ostaggi di Gaza definendolo il principale fattore che alimenta gli attacchi israeliani sul territorio. "Consegnateci ciò che avete e tirateci fuori da questa situazione", ha detto durante un incontro a Ramallah. "Ogni giorno ci sono centinaia di morti. Perché? Figli di cani non date a Israele una scusa per continuare" ha detto. 🔗quotidiano.net

Ieri nell’ex Birmania la giornata è iniziata con un minuto di silenzio per ricordare le vittime del potente terremoto di magnitudo 7,7 che venerdì ha scosso il Paese. È iniziata […] The post Disastro Myanmar, si muore di terremoto e di bombardamenti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Il monito di Francesco al mondo sulle guerre dimenticate; Papa Francesco: testo dell’Angelus, appello per Sudan e Libano, “venga finalmente la pace in Ucraina, Palestina, Israele, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Sud Sudan”; Gli appelli del Papa per la pace nel mondo: tacciano le armi; Gaza. “Disarmare le parole, per disarmare le menti”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ecocidio: da Gaza, al Sudan, all'Ucraina, le guerre contemporanee sono disastri ambientali - A Gaza, oltre allo spaventoso impatto sulle vite ... Gli scontri tra le due fazioni in guerra in Sudan degli ultimi due anni hanno fatto leva sulla crisi umanitaria (dodici milioni di profughi ... 🔗vanityfair.it

Guerra in Sudan, grave crisi umanitaria come a Gaza. I membri di 55 paesi a Londra per una via di pace - Sono passati esattamente due anni dall'inizio della guerra civile in Sudan, scoppiata tra l'Esercito Regolare Sudanese, guidato da Abdel Fattah al-Burhan, e i paramilitari delle Forze sudanesi di ... 🔗tg.la7.it

L’Angelus di Papa Francesco: prego per il Myanmar. Preoccupazione per il Sud Sudan - Repubblica Democratica del Congo e Myanmar, che soffre tanto anche per il terremoto”, lo ha sottolineato Papa Francesco nel testo scritto per l’Angelus di oggi. Il Pontefice è ancora ... 🔗askanews.it