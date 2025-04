Da Call of Duty al fronte ucraino Londra blocca l’export di joystick alla Russia

Russia, con l’obiettivo dichiarato di “soffocare la macchina da guerra russa, salvare vite ucraine e proteggere le imprese britanniche dallo sfruttamento cinico del Cremlino”. Lo ha dichiarato il ministro delle Sanzioni, Stephen Doughty, presentando le misure che entrano in vigore immediatamente.Tra le novità più insolite figura il divieto di esportazione verso la Russia di controller per console da gioco, che, secondo il governo britannico, vengono utilizzati per pilotare droni sul fronte ucraino. “Stiamo vietando completamente i controller per videogiochi destinati alla Russia, impedendo che vengano usati per pilotare droni al fronte: le console non saranno più riconvertite per uccidere in Ucraina”, ha sottolineato Doughty. Formiche.net - Da Call of Duty al fronte ucraino. Londra blocca l’export di joystick alla Russia Leggi su Formiche.net Il governo britannico ha annunciato ieri un nuovo pacchetto di 150 sanzioni commerciali contro la, con l’obiettivo dichiarato di “soffocare la macchina da guerra russa, salvare vite ucraine e proteggere le imprese britanniche dallo sfruttamento cinico del Cremlino”. Lo ha dichiarato il ministro delle Sanzioni, Stephen Doughty, presentando le misure che entrano in vigore immediatamente.Tra le novità più insolite figura il divieto di esportazione verso ladi controller per console da gioco, che, secondo il governo britannico, vengono utilizzati per pilotare droni sul. “Stiamo vietando completamente i controller per videogiochi destinati, impedendo che vengano usati per pilotare droni al: le console non saranno più riconvertite per uccidere in Ucraina”, ha sottolineato Doughty.

Su altri siti se ne discute

Le Tartarughe Ninja hanno fatto irruzione in Call of Duty: Black Ops 6 con la Stagione 2 Furiosa. Questo crossover nostalgico riporta i celebri eroi mutanti nel battle royale di Activision, con uno stile ispirato ai film live-action degli anni ’90, il tutto accompagnato dal classico “Ninja Rap” di Vanilla Ice. Tuttavia, mentre molti fan sono entusiasti, i prezzi dei contenuti aggiuntivi stanno facendo discutere. 🔗game-experience.it

Sony ha annunciato la creazione di Dark Outlaw Games, un nuovo studio all’interno dei PlayStation Studios con alla guida Jason Blundell. Ricordiamo che Blundell è una figura di spicco nel settore, noto per essere stato co-direttore di Treyarch e uno dei principali creatori della popolare modalità Zombies di Call of Duty. Dopo aver lasciato Activision nel 2020, ha co-fondato Deviation Games, uno studio indipendente che aveva siglato un accordo con Sony per lo sviluppo di un’esclusiva ... 🔗game-experience.it

Secondo un recente rumor diffuso da TheGhostOfHope, un noto leaker della community di Call of Duty, il capitolo del 2026 è in sviluppo anche per la prossima generazione di Xbox ed esclusivamente per le console di attuale generazione. Questo segna un’importante svolta rispetto a Call of Duty 2025, che invece dovrebbe essere disponibile anche su PS4 ed Xbox One. Ad ogni modo questo rumor suggerisce che il debutto della nuova console di Microsoft potrebbe avvenire entro la fine del 2026, rendendo ... 🔗game-experience.it

Call of Duty: opzioni di download personalizzabili in vista dell'uscita di Black Ops 6; Call of Duty: Modern Warfare II | la recensione della CAMPAGNA | Playstation 5; “Al fronte con il lardo e due polpettine”. Il video che svela la verità su Giorgione e Call of Duty; Call of Duty Vanguard Recensione: un passo falso sul fronte nemico. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Da Call of Duty al fronte ucraino. Londra blocca l’export di joystick alla Russia - Londra blocca l’export di gamepad verso la Russia, denunciandone l’uso per il controllo dei droni. Il pacchetto sanzionatorio si allarga ... 🔗formiche.net

È possibile che Call of Duty Black Ops 2 avesse previsto la guerra dei dazi USA-Cina? - Sta facendo discutere il fatto che alcuni degli eventi alla base di Call of Duty Black Ops 2 si stiano davvero verificando. 🔗msn.com

Call of Duty: Black Ops 6 domina le classifiche di vendita in USA, a dicembre e in tutto il 2024 - e da queste emerge che Call of Duty: Black Ops 6 domina sia per quanto riguarda il mese di dicembre che l'intero 2024, sul fronte multipiattaforma e specificamente anche su PlayStation e Xbox. 🔗msn.com