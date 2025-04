Curling l’Italia si affida ai ritrovati Constantini Mosaner per svoltare la stagione

Curling, molto attesi in chiave Italia per il ritorno della coppia composta da Stefania Constantini ed Amos Mosaner. Anche i non appassionati, infatti, ricorderanno la splendida medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 dai due atleti delle Fiamme Oro nel doppio misto, specialità inserita nel programma olimpico a partire dall’edizione di Pyeongchang 2018. La coppia azzurra ha sorpreso tutti regalando all’Italia la prima storica medaglia a cinque cerchi e facendo scoprire al Bel Paese uno sport fino a quel momento praticamente sconosciuto. Constantini e Mosaner torneranno a gareggiare insieme proprio ai Campionati Mondiali di Mixed Doubles, in programma dal 26 aprile al 3 maggio a Fredericton (Canada), con l’obiettivo di giocarsi qualcosa di importante, anche per risollevare una stagione fin qui poco brillante per i colori azzurri. Leggi su Sportface.it Ancora poche ore al via dei Mondiali di doppio misto 2025 di, molto attesi in chiave Italia per il ritorno della coppia composta da Stefaniaed Amos. Anche i non appassionati, infatti, ricorderanno la splendida medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 dai due atleti delle Fiamme Oro nel doppio misto, specialità inserita nel programma olimpico a partire dall’edizione di Pyeongchang 2018. La coppia azzurra ha sorpreso tutti regalando alla prima storica medaglia a cinque cerchi e facendo scoprire al Bel Paese uno sport fino a quel momento praticamente sconosciuto.torneranno a gareggiare insieme proprio ai Campionati Mondiali di Mixed Doubles, in programma dal 26 aprile al 3 maggio a Fredericton (Canada), con l’obiettivo di giocarsi qualcosa di importante, anche per risollevare unafin qui poco brillante per i colori azzurri.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

Italia Germania, Spalletti verso il 3-5-2. Si affida a due interisti dal primo minuto - di RedazioneItalia Germania, Spalletti verso il 3-5-2. Due interisti partiranno dal primo minuto nell’appuntamento di Nations League di stasera Manca sempre meno a Italia-Germania, partita carica sempre di grande fascino. Sembra ormai quasi certo che il ct Spalletti opterà per il 3-5-2 e dovrebbero vedersi dal primo minuto due giocatori dell’Inter come riporta La Gazzetta dello Sport. ITALIA GERMANIA – «Kean centravanti e Raspadori seconda punta nel 3-5-2 di Spalletti, quali che siano le ... 🔗internews24.com

LIVE Italia-Danimarca 5-3, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre provano ad allungare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Si ferma sulla tee line la prima stone di Romei 12.39 La Danimarca inizia con una guardia sulla center line. SETTIMO END 12.37 Rischia di essere corto il tiro di Dupont con la stone che però supera la rossa più vicina e si ferma. Italia-Danimarca 5-3. 12.36 Il tiro di Constantini termina poco oltre la casa. Al momento sono tre le rosse a punto, nonostante una gialla in casa. 🔗oasport.it

Curling, l’Italia si affida ai ritrovati Constantini-Mosaner per svoltare la stagione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Curling, Mondiali maschili 2025: l’Italia prova a scuotersi, facile vittoria contro l’Austria - L’Italia prova a scuotersi ai Mondiali di curling maschile: battuta in otto end l’Austria per 8-2. Una vittoria preventivata e preventivabile, quella della squadra composta da Sebastiano Arman, Mattia ... 🔗sportface.it

Curling, l’Italia liquida la Germania per 9-3 in 7 end ai Mondiali - Quarto successo (in dieci incontri) per l’Italia ai Mondiali 2025 di curling maschile: a Moose Jaw (provincia del Saskatchewan, in Canada), gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner ... 🔗oasport.it

Curling, Mondiali maschili 2025: l’Italia perde contro la Norvegia, playoff a rischio - Terza sconfitta in cinque gare per l’Italia ai Mondiali di curling maschile, in corso in Canada a Moose Jaw. Nella notte, il team azzurro (lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il ... 🔗sportface.it