Curiosità reali perché Vittoria di Svezia e Haakon di Norvegia avrebbero formato una coppia perfetta

avrebbero mai potuto esserlo essendo vincolati da un legame di sangue. Ogni tanto, però, è bello pure sognare e non si può non farlo davanti a un video che, da qualche tempo, gira in rete. Protagonisti, Vittoria di Svezia e Haakon di Norvegia. Vittoria e Haakon: quale legame?Il legame di parentela tra Haakon di Norvegia e Vittoria di Svezia, futuri re e regina dei rispettivi Paesi, è molto sottile e risale a tanto tempo fa. Per chi non lo sapesse, infatti, il nonno del principe Haakon era il principe Carlo di Svezia, fratello minore di Gustavo V, bisnonno di re Carlo Gustavo.Se fossero vissuti nell'epoca in cui i matrimoni reali erano combinati, forse una relazione tra i due sarebbe stata possibile.

