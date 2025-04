CultuRun via alla corsa lenta Sport e cultura vanno a braccetto

alla lentezza arriva dai ragazzi e dalle ragazze di Brescia che, per il dare buon esempio, hanno promosso la CultuRun, la prima corsa lenta per le vie del centro. L’iniziativa arriva dal Consiglio comunale dei ragazzi che, per due anni, hanno discusso sui bisogni dei minori (molti sono esclusi dallo Sport), sul valore della cultura, sull’impatto della frenesia nella vita di bambini e bambine, ed hanno elaborato una loro “risposta“. Giovedì 8 maggio, da piazza Vittoria partirà, dunque, questa prima edizione, organizzata grazie al supporto tecnico di Corrixbrescia, che unisce Sport e cultura, come sottolineato da Vera Brunelli, tutor del Ccr. Lungo il percorso, infatti, i partecipanti potranno incontrare le “statue parlanti“, installazioni artistiche che daranno voce a personaggi-simbolo di Brescia, raccontando storie e aneddoti della città. Ilgiorno.it - CultuRun, via alla corsa lenta . Sport e cultura vanno a braccetto Leggi su Ilgiorno.it In un mondo che corre, l’appellolentezza arriva dai ragazzi e dalle ragazze di Brescia che, per il dare buon esempio, hanno promosso la, la primaper le vie del centro. L’iniziativa arriva dal Consiglio comunale dei ragazzi che, per due anni, hanno discusso sui bisogni dei minori (molti sono esclusi dallo), sul valore della, sull’impatto della frenesia nella vita di bambini e bambine, ed hanno elaborato una loro “risposta“. Giovedì 8 maggio, da piazza Vittoria partirà, dunque, questa prima edizione, organizzata grazie al supporto tecnico di Corrixbrescia, che unisce, come sottolineato da Vera Brunelli, tutor del Ccr. Lungo il percorso, infatti, i partecipanti potranno incontrare le “statue parlanti“, instzioni artistiche che daranno voce a personaggi-simbolo di Brescia, raccontando storie e aneddoti della città.

