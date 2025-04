Croydon atti osceni con una bambola gonfiabile sulla soglia di casa la decisione del giudice

Croydon, sud di Londra. Un uomo di 50 anni, Peter Hudson, è stato condannato a 12 mesi di servizio alla comunità per oltraggio alla pubblica decenza. La sua colpa? Essersi masturbato nudo sulla soglia di casa con una bambola gonfiabile, sotto gli occhi attoniti dei vicini.Evita il carcere l’uomo sorpreso nudo con la bambola davanti ai viciniL’episodio è avvenuto l’11 ottobre 2024, intorno alle 21:45. Un vicino in attesa di un taxi ha notato Hudson in quella posa oscena e ha chiamato un’amica, che ha assistito a parte della scena dalla finestra. Subito dopo è stata allertata la polizia.Hudson è stato trovato in casa con la bambola e “tracce evidenti dell’atto compiuto”, come ha dichiarato la PM Judith Benson. Nonostante il gesto offensivo, il giudice ha stabilito che l’uomo potrà tenere il manichino, purché non venga più mostrato in pubblico. Notizieaudaci.it - Croydon, atti osceni con una bambola gonfiabile sulla soglia di casa: la decisione del giudice Leggi su Notizieaudaci.it , sud di Londra. Un uomo di 50 anni, Peter Hudson, è stato condannato a 12 mesi di servizio alla comunità per oltraggio alla pubblica decenza. La sua colpa? Essersi masturbato nudodicon una, sotto gli occhi attoniti dei vicini.Evita il carcere l’uomo sorpreso nudo con ladavanti ai viciniL’episodio è avvenuto l’11 ottobre 2024, intorno alle 21:45. Un vicino in attesa di un taxi ha notato Hudson in quella posa oscena e ha chiamato un’amica, che ha assistito a parte della scena dalla finestra. Subito dopo è stata allertata la polizia.Hudson è stato trovato incon lae “tracce evidenti dell’atto compiuto”, come ha dichiarato la PM Judith Benson. Nonostante il gesto offensivo, ilha stabilito che l’uomo potrà tenere il manichino, purché non venga più mostrato in pubblico.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atti osceni durante sfilata dei carri, straniero in manette - Un 39enne marocchino è stato arrestato giorni fa, a Sarno, dopo aver urinato per strada, mentre sfilavano i carri allegorici a Piazza Marconi. L'uomo, irregolare, si era opposto all'identificazione, ferendo un agente di polizia con una serie di calci. Dopo il giudizio per direttissimo, con... 🔗salernotoday.it

Nudo davanti a un giardinetto frequentato anche da bambini e a una chiesa a Milano: arrestato per atti osceni - Un uomo di trent'anni è stato arrestato per atti osceni perché sarebbe stato trovato nudo in un giardinetto e davanti a una chiesa a Milano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mbappé rischia grosso, spunta un nuovo video sui presunti atti osceni contro l’Atletico Madrid - Il francese del Real Madrid compare in una sequenza che ne proverebbe la condotta indecente: cosa si vede nella clip emersa nelle ultime ore. Squalifica o multa, cosa può accadere all'ex Psg.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Croydon, atti osceni con una bambola gonfiabile sulla soglia di casa: la decisione del giudice. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atti osceni vicino a una scuola, arrestato 30enne a Trani - Atti osceni vicino a una scuola, arrestato 30enne a Trani. Si sarebbe appostato nelle vicinanze di una scuola e poi, dopo aver attirato l'attenzione di alcune ragazzine di passaggio, avrebbe ... 🔗msn.com

Atti osceni in luogo pubblico anche senza la presenza dei minori - Atti osceni in luogo pubblico anche senza l’effettiva presenza dei minori. È sufficiente la “significativa probabilità”. Con la sentenza n. 9975/2025, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ... 🔗ntplusdiritto.ilsole24ore.com

atti osceni - ha proceduto all'arresto di T.A. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ovvero denunciato a piede libero per il reato di atto osceni in luogo pubblico ... 🔗infocilento.it