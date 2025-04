Crolla un pino al porto Strada bloccata per ore

porto, hanno trovato la Strada interrotta da un grosso pino. Durante la notte, stando a quanto emerso, l’albero è infatti Crollato all’interno dei giardinetti intitolati alla memoria dei ragazzi del Parsifal, vicino agli uffici della Capitaneria di porto di Rimini, finendo parzialmente sulla carreggiata e rendendo necessaria la chiusura di un tratto della Strada. Fortunatamente, lo schianto non ha provocato feriti né danni a mezzi o abitazioni. Né automobilisti né pedoni o ciclisti si trovavano a passare di lì quando è avvenuto lo schianto.A destare particolare impressione è stata la vicinanza del tronco alla statua dedicata al capitano Giuseppe Giulietti: l’albero abbattuto si è fermato a pochi centimetri dal monumento, che per un soffio non è stato colpito in pieno. Ilrestodelcarlino.it - Crolla un pino al porto. Strada bloccata per ore Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ieri mattina, di buon’ora, diversi automobilisti, transitando in via Destra del, hanno trovato lainterrotta da un grosso. Durante la notte, stando a quanto emerso, l’albero è infattito all’interno dei giardinetti intitolati alla memoria dei ragazzi del Parsifal, vicino agli uffici della Capitaneria didi Rimini, finendo parzialmente sulla carreggiata e rendendo necessaria la chiusura di un tratto della. Fortunatamente, lo schianto non ha provocato feriti né danni a mezzi o abitazioni. Né automobilisti né pedoni o ciclisti si trovavano a passare di lì quando è avvenuto lo schianto.A destare particolare impressione è stata la vicinanza del tronco alla statua dedicata al capitano Giuseppe Giulietti: l’albero abbattuto si è fermato a pochi centimetri dal monumento, che per un soffio non è stato colpito in pieno.

