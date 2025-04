Crolla un masso lungo la falesia del Vajo del Orsa colpiti due giovani escursionisti

falesia del Vajo dell'Orsa nel Comune di Brentino Belluno, una frana ha travolto due giovani escursionisti. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l'allarme sarebbe scattato intorno alle ore 11, quando la centrale del 118 ha richiesto l’intervento. Veronasera.it - Crolla un masso lungo la falesia del Vajo dell'Orsa: colpiti due giovani escursionisti Leggi su Veronasera.it Questa mattina, venerdì 25 aprile, presso ladelnel Comune di Brentino Belluno, una frana ha travolto due. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l'allarme sarebbe scattato intorno alle ore 11, quando la centrale del 118 ha richiesto l’intervento.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Piacenza, incidente lungo la Mottaziana: un morto e tre feriti - Un altro tragico incidente sulle strade della provincia di Piacenza. Nel pomeriggio del 31 marzo, lungo la provinciale 11 nei pressi di Mottaziana, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto due Peugeot e un furgone. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato un sorpasso azzardato a causare la collisione. Il bilancio è drammatico: Giovanni Ungaro, 52 anni, residente a Borgonovo, ha perso la vita. 🔗thesocialpost.it

Mattia Furlani medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica - Mattia Furlani è sul tetto del mondo. Il giovane talento italiano ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Nanchino (Cina). L'argento é andato al... 🔗ilmessaggero.it

Crolla un masso lungo la falesia del Vajo dell'Orsa: colpiti due giovani escursionisti; Precipita durante l’arrampicata sulla falesia: 35enne salvato su monte Moneta; Falesie pericolose, ma i divieti non scoraggiano i bagnanti: Eravamo lì 20 minuti prima del crollo; Anzio, crolla la falesia: frana un intero costone su un lido balneare. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Crolla un masso lungo la falesia del Vajo dell'Orsa: colpiti due giovani escursionisti - La frana è avvenuta in mattinata e, dopo i primi soccorsi, entrambi i feriti sono stati portati in ospedale a Negrar ... 🔗veronasera.it

Bolzano, si stacca un masso dalla parete, colpisce un boscaiolo di 23 anni e lo uccide - Un tragico incidente in Val Sarentino, precisamente lungo una strada forestale nei pressi del Rio Danza nella zona di Lana al Vento. Un masso si è staccato improvvisamente dalla falesia di ... 🔗msn.com

Polignano: rischio crolli della falesia, ma la gente ignora il divieto e fa il bagno - una delle spiagge più conosciute di Polignano a Mare (Ba), da qualche giorno è in vigore un'ordinanza del Comune che vieta l'accesso e la balneazione per rischio crolli della falesia. 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it