Crolla balcone mentre colloca la scritta vendesi ferito agente immobiliare

agente immobiliare è rimasto ferito in seguito al crollo di un balcone avvenuto mentre stava collocando un manifesto con la scritta "vendesi". L'incidente, come riporta oggi il quotidiano La Sicilia, è avvenuto in via Milano, a Canicattì, nei pressi del centro culturale.L'uomo è stato. Agrigentonotizie.it - Crolla balcone mentre colloca la scritta "vendesi": ferito agente immobiliare Leggi su Agrigentonotizie.it Unè rimastoin seguito al crollo di unavvenutostavando un manifesto con la". L'incidente, come riporta oggi il quotidiano La Sicilia, è avvenuto in via Milano, a Canicattì, nei pressi del centro culturale.L'uomo è stato.

