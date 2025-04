Crimea garanzia di sicurezza e controllo dei negoziati il piano di Kiev per la pace

Ilgiornale.it - Crimea, garanzia di sicurezza e controllo dei negoziati: il piano di Kiev per la pace Leggi su Ilgiornale.it L'Ucraina ha presentato agli Stati Uniti la sua bozza in cinque punti per un cessate il fuoco con la Russia

Crimea, garanzia di sicurezza e controllo dei negoziati: il piano di Kiev per la pace - Il governo di Kiev ha anche messo l’accento sull’importanza di solide “ garanzie di sicurezza ” come precondizione per qualsiasi accordo futuro in cui l’Ucraina potrebbe cedere, anche temporaneamente, ... 🔗ilgiornale.it

