Crescita del commercio russo nonostante le sanzioni afferma Sergei Shoigu

sanzioni non hanno ostacolato la Crescita del commercio russo, il debito estero e interno del Paese è diminuito. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu in un'intervista alla TASS."I risultati sono molto evidenti. La Crescita dell'economia russa negli ultimi due anni è stata del 4,1%", ha osservato. "Il volume del commercio estero ha mantenuto una dinamica positiva. Alla fine dell'anno, nonostante le sanzioni, è aumentato di 3,8 miliardi di dollari, raggiungendo oltre 716 miliardi di dollari. Il surplus della bilancia commerciale estero è aumentato di 7 miliardi di dollari, attestandosi a circa 146 miliardi di dollari. Il debito estero e interno della Federazione Russa è diminuito. Il sistema finanziario e bancario ha dimostrato stabilità". Quotidiano.net - Crescita del commercio russo nonostante le sanzioni, afferma Sergei Shoigu Leggi su Quotidiano.net Lenon hanno ostacolato ladel, il debito estero e interno del Paese è diminuito. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezzain un'intervista alla TASS."I risultati sono molto evidenti. Ladell'economia russa negli ultimi due anni è stata del 4,1%", ha osservato. "Il volume delestero ha mantenuto una dinamica positiva. Alla fine dell'anno,le, è aumentato di 3,8 miliardi di dollari, raggiungendo oltre 716 miliardi di dollari. Il surplus della bilancia commerciale estero è aumentato di 7 miliardi di dollari, attestandosi a circa 146 miliardi di dollari. Il debito estero e interno della Federazione Russa è diminuito. Il sistema finanziario e bancario ha dimostrato stabilità".

