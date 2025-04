Cresce attesa per la Finale 3 posto sfida a Perugia

Finale 3°-4° posto che mette in palio un pass per la Champions League della prossima stagione. La formazione biancorossa sarà avversaria di Perugia. Le due squadre perdenti le semifinali. Ilpiacenza.it - Cresce l'attesa per la Finale 3° posto: sfida a Perugia Leggi su Ilpiacenza.it La Gas Sales Bluenergy Piacenza continua a lavorare in palestra per preparare l’ultimo atto della stagione: la3°-4°che mette in palio un pass per la Champions League della prossima stagione. La formazione biancorossa sarà avversaria di. Le due squadre perdenti le semifinali.

Cosa riportano altre fonti

