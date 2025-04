Così canto l’anima Con Antonella condividiamo radici

"Parte delle sue origini sono sarde e questo è un legame in più tra me e Antonella Ruggiero" racconta la cagliaritana Simona Salis a proposito dell'incontro con l'ex Matia Bazar in "Sono stata", singolo che prende forma nell'orecchio dell'ascoltatore pennellata dopo pennellata, proprio come il quadro che le raffigura assieme, dipinto da Mario Antonetti in time lapse nel video diretto da Federico Mannato. "Conoscendoci da più di vent'anni, lo scorso settembre le ho mandato questo brano per avere un giudizio e Antonella mi ha risposto a stretto giro di mail che le sarebbe piaciuto condividerlo con me", spiega la dolce metà del batterista milanese Ivan Ciccarelli (Ramazzotti, Jovanotti, Finardi, 883 e tanti altri). "Immaginabile la mia gioia, me ne sono andata in giro per una settimana col sorriso stampato in volto.

