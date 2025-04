Cosenza Alvini C’è tanta amarezza prendo atto di questa sconfitta

questa è una sconfitta pesante, possiamo solo prenderne atto. In questo momento c'è tanta amarezza: c'è da parlare poco. Sicuramente noi abbiamo fatto un primo tempo di buon livello. Poi, abbiamo preso gol su una palla inattiva, e siamo usciti dalla partita: questo, è un difetto che, purtroppo, non sono riuscito a migliorare; avremmo potuto reagire, come altre volte". Massimiliano Alvini è visibilmente sconfortato, nella sala stampa dell'Arechi. L'allenatore della squadra silana parla dopo la sconfitta del suo Cosenza. E sulla penalizzazione? Ha inciso sull'umore: "Siamo stati sotto questa situazione da tutto l'anno.

Focus sul campionato. Il Cosenza esonera l’ex tecnico aquilotto. Massimiliano Alvini - Il Cosenza ha esonerato Massimiliano Alvini (nella foto) e promosso Nicola Belmonte, ex giocatore di Bari e Perugia, dalla formazione Primavera. La posizione dell’ex tecnico di Spezia e Reggiana era in bilico già da diverse settimane, ma ieri nel primo pomeriggio si è arrivati ufficialmente all’epilogo con il club calabrese che tenta la sferzata decisiva per sollevarsi dall’ultima posizione in classifica con soli 21 punti. 🔗sport.quotidiano.net

PROSSIMO AVVERSARIO. Il Cosenza ha deciso: esonerato Alvini - La pesante sconfitta interna del Cosenza di domenica scorsa contro il Palermo è stata fatale al tecnico Massimiliano Alvini (foto), che nella giornata di ieri è stato sollevato dall’incarico con uno scarno comunicato della società calabrese, dopo ventisei partite scandite da cinque vittorie, dieci pareggi e ben dodici sconfitte. La notizia era nell’aria già da un paio di giorni, con il mister di Fucecchio che, sia pur ancora non ufficialmente esonerato, non aveva diretto gli ultimi allenamenti. 🔗sport.quotidiano.net

Cosenza cambia. Via Alvini per Belmonte - Nuovo cambio sulle panchine di serie B. Era nell’aria: a Cosenza è stato sostituito il tecnico Massimiliano Alvini con l’allenatore della Primavera Nicola Belmonte. Il mister di Fucecchio non aveva diretto gli ultimi due allenamenti. I calabresi sono reduci dal 3-0 interno con il Palermo, ultimi in classifica a 21 punti (-4 di penalità) frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, domenica saranno impegnati a Modena. 🔗ilrestodelcarlino.it

