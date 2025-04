Cultweb.it - Cos’è e come si fa la pastasciutta antifascista, il piatto che simboleggia la fine del Fascismo?

Se siete alla ricerca di unsemplicissimo e veloce per onorare la Resistenza italiana nell’80.mo anniversario della Liberazione, allora laè quello che fa per voi. Si tratta di una pietanza simbolica, tecnicamente “ideata” il 25 luglio 1943, giorno della destituzione di Benito Mussolini. In quell’occasione, la famiglia Cervi preparò e distribuì gratuitamente 380 kg di pasta al burro e Parmigiano agli abitanti di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, per celebrare la caduta del regime fascista. Si iniziò alle 10 del mattino, ma la festa proseguì per tutto il giorno.Un piccolo gesto simbolico che è diventato, negli anni, un modo di festeggiare ladi un periodo buio. A livello storico, dopo la caduta del, in Italia si combatté una vera e propria guerra civile con i partigiani da una parte e dall’altra i nazi-fascisti.