Cosa prevede il nuovo rito della chiusura della bara di Papa Francesco e chi presiede la cerimonia

rito di chiusura della bara di Papa Francesco in vista del funerale che si svolgerà domani alle 10 sul sagrato di San Pietro. Si tratta di una cerimonia snellita rispetto al passato secondo quanto previsto dall'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, sarà presieduta dal Camerlengo Farrell. Leggi su Fanpage.it Si terrà stasera alle 20 ildidiin vista del funerale che si svolgerà domani alle 10 sul sagrato di San Pietro. Si tratta di unasnellita rispetto al passato secondo quanto previsto dall'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, sarà presieduta dal Camerlengo Farrell.

