aprile, tra ponti di primavera e giornate più lunghe, Milano e la Lombardia si trasformano in un mosaico di proposte all’aria aperta. Dalle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione alle fiere di paese, dagli eventi per famiglie alle escursioni in natura, il territorio si anima con iniziative adatte a tutte le età.A Morimondo si celebra la tradizione casearia con la Fiera del Latte, mentre nei borghi della Presolana torna l’incanto del Festival degli Spaventapasseri, tra sentieri di montagna e installazioni creative. Non mancano concerti, mercatini, degustazioni e momenti culturali, con ogni provincia che rende omaggio al 25 aprile con cerimonie, cortei e appuntamenti istituzionali.Il meteo per il Ponte promette bene: dopo qualche incertezza, torna il sole su gran parte della regione, ideale per chi ha voglia di una gita fuori porta o di un weekend all’insegna del relax. Ilgiorno.it - Cosa fare nel Ponte del 25 aprile 2025 a Milano e in Lombardia: mercatini, gite e sagre. Ecco gli eventi da non perdere Leggi su Ilgiorno.it Nel fine settimana del 25, tra ponti di primavera e giornate più lunghe,e lasi trasformano in un mosaico di proposte all’aria aperta. Dalle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione alle fiere di paese, dagliper famiglie alle escursioni in natura, il territorio si anima con iniziative adatte a tutte le età.A Morimondo si celebra la tradizione casearia con la Fiera del Latte, mentre nei borghi della Presolana torna l’incanto del Festival degli Spaventapasseri, tra sentieri di montagna e installazioni creative. Non mancano concerti,, degustazioni e momenti culturali, con ogni provincia che rende omaggio al 25con cerimonie, cortei e appuntamenti istituzionali.Il meteo per ilpromette bene: dopo qualche incertezza, torna il sole su gran parte della regione, ideale per chi ha voglia di una gita fuori porta o di un weekend all’insegna del relax.

