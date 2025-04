Cosa è successo a Lanciano durante la manifestazione del 25 aprile l’auto sulla folla in festa chi era il carabiniere morto come stanno i feriti

aprile a Lanciano, Chieti: un'auto si schianta nella folla, un morto, una donna in ospedale e altri feriti durante una manifestazione. Cosa è successo a Lanciano durante la manifestazione del 25 aprile: l'auto sulla folla in festa, chi era il carabiniere morto, come stanno i feriti

"Poteva essere una strage". Sono le parole di una delle testimoni della tragedia del 25 aprile a Lanciano, in provincia di Chieti, dove un'auto si è schiantata sulla folla intorno alle 10.30, quando un evento in occasione della festa della Liberazione era appena terminata.

"l'auto è giunta all'improvviso come un bolide sui pedoni", mentre il corteo si stava dirigendo da piazza Pace verso piazza del Plebiscito per continuare le commemorazioni a un evento organizzato dal Comune per i partigiani contro il nazifascismo.

