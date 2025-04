Cosa ce ne frega della Palestina rissa alla fiaccolata di Torino allontanati militanti di Azione Iv e Europa

Torino prima dell’inizio della tradizionale fiaccolata del 24 aprile. In piazza Arbarello, un gruppo di militanti dei partiti Azione, Italia Viva e Più Europa, guidato dal consigliere comunale Silvio Viale, con cravatta della Nato e bandiere europee e ucraine, ha provato a inserirsi nella testa del corteo ma è stato allontanato dal servizio d’ordine. Ne è nato un momento di tensione durante il quale il consigliere comunale Viale , in risposta a chi gli chiedeva perché non avessero bandiere palestinesi, ha esclamato: “Che ce ne fotte della Palestina”.L'articolo “Cosa ce ne frega della Palestina?”, rissa alla fiaccolata di Torino: allontanati militanti di Azione, Iv e + Europa proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “Cosa ce ne frega della Palestina?”, rissa alla fiaccolata di Torino: allontanati militanti di Azione, Iv e + Europa Leggi su Ilfattoquotidiano.it Tensioni aprima dell’iniziotradizionaledel 24 aprile. In piazza Arbarello, un gruppo didei partiti, Italia Viva e Più, guidato dal consigliere comunale Silvio Viale, con cravattaNato e bandiere europee e ucraine, ha provato a inserirsi nella testa del corteo ma è stato allontanato dal servizio d’ordine. Ne è nato un momento di tensione durante il quale il consigliere comunale Viale , in risposta a chi gli chiedeva perché non avessero bandiere palestinesi, ha esclamato: “Che ce ne fotte”.L'articolo “ce ne?”,didi, Iv e +proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa significa quando entrano le cimici in casa in inverno e perché ce le ritroviamo dentro anche quando fa freddo - Le cimici entrano in casa durante l'inverno perché cercano un rifugio al chiuso per sfuggire al freddo. Ci sono però alcuni accorgimenti per evitare di averle come coinquiline.Continua a leggere 🔗fanpage.it

AI, start-up e nuovi mercati. Cosa ce nell’accordo con l’India firmato da Bernini - Consolidare i rapporti scientifici, valorizzare le eccellenze accademiche e potenziare gli scambi sulla ricerca fra i due Paesi. Sono questi gli obiettivi al centro del Memorandum of Understanding firmato dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, e il ministro della Scienza e della Tecnologia della Repubblica dell’India, Jitendra Singh. L’accordo, siglato durante la missione congiunta in India del ministro Bernini con il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, rappresenta un passo significativo per consolidare i rapporti ... 🔗formiche.net

L’inflazione rialza la testa: cosa cambia per i milanesi? Ce lo spiega il professore Andrea Monticini - Andrea Monticini, professore di Econometria finanziaria dell’Università Cattolica, il dato arriva dall’Istat: dopo un periodo di stabilità, l’inflazione rialza la testa. È un problema? «Il problema dell’inflazione rimane, al momento, risolto. Il tasso attuale è abbondantemente sotto il 2%, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea. Non si può parlare di un’emergenza». E a Milano dove il caro prezzi (e case) continua a svuotare le tasche dei cittadini più che nel resto del Paese? «Milano, nonostante il recente aumento dell’1,3% su base annua dell’inflazione, che va valutato con ... 🔗ilgiorno.it

“Cosa ce ne frega della Palestina?”, rissa alla fiaccolata di Torino: allontanati militanti di…; Corteo Pro Palestina, i licei di Roma pronti a manifestare: «Non ci frega del divieto». Fuori dagli istituti bandiere e striscioni; Roger Waters contro Nick Cave: «Chiedi scusa ai palestinesi, ti comporti in modo narcisistico e disumano»; A Macklemore non frega nulla di Drake e Kendrick, ma solo del cessate il fuoco in Palestina. 🔗Su questo argomento da altre fonti

«La Francia potrebbe riconoscere la Palestina a giugno». L’annuncio di Macron: «È la cosa giusta. Ci sono altri Paesi pronti a farlo» - L'articolo «La Francia potrebbe riconoscere la Palestina a giugno». L’annuncio di Macron: «È la cosa giusta. Ci sono altri Paesi pronti a farlo» proviene da Open. 🔗msn.com