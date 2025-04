Cortona in fiore e fiera del rame un primo maggio all’insegna dei colori

Cortona in fiore e fiera del rame, un primo maggio all'insegna dei colori. Tutto il programmaGiochi, animazioni, letture e truccabimbi floreale. La premiazione del concorsoCentro storico all'insegna dei fiori e del rame. Giovedì primo maggio Cortona si colora delle mille tonalità del mondo florovivaistico con la novità delle proposte dedicate ai più piccoli, tutte all'insegna dei fiori. Dalle 9 alle 20 piazza Signorelli, piazza della Repubblica e piazza Garibaldi ospiteranno la Mostra Mercato dei Fiori e del rame e si coloreranno di fiori e piante, allestimenti da giardino, mercatini con articoli artigianali ed alimentari in tema floreale, per accogliere e far vivere ai visitatori un'esperienza unica tra colori e tradizione. Non manca l'angolo delle api e del miele grazie alla presenza di produttori locali.

