Cortona in fiore e fiera del rame il programma

rame. Giovedì primo maggio Cortona si colora delle mille tonalità del mondo florovivaistico con la novità delle proposte dedicate ai più piccoli, tutte all’insegna dei fiori. Dalle 9 alle 20 piazza Signorelli, piazza della Repubblica e piazza Garibaldi. Arezzonotizie.it - Cortona in fiore e fiera del rame: il programma Leggi su Arezzonotizie.it Centro storico all’insegna dei fiori e del. Giovedì primo maggiosi colora delle mille tonalità del mondo florovivaistico con la novità delle proposte dedicate ai più piccoli, tutte all’insegna dei fiori. Dalle 9 alle 20 piazza Signorelli, piazza della Repubblica e piazza Garibaldi.

Al via la prima edizione del concorso "Cortona in Fiore". Cittadini e negozianti protagonisti - Rendere la città ancora più bella grazie alle decorazioni floreali delle abitazioni e dei negozi. È questo l’obiettivo del concorso «Cortona in Fiore». L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Confesercenti e Proloco centro storico. Il concorso prevede la... 🔗arezzonotizie.it

Rubano un condotto di rame di oltre 4 metri, denunciati in tre - CORTONA – Smontano nella notte un condotto di rame di oltre 4 metri, stipandolo in un appartamento vicino disabitato. Beccati in flagranza di reato 3 residenti nella Val di Chiana aretina già ... 🔗msn.com

