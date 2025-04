Cortona conto alla rovescia per il 24^ Trofeo Val di Pierle

Cortona, conto alla rovescia per il 24^ Trofeo Val di PierleGiovedì primo maggio grande ciclismo a Mercatale. Spensierati: «Di scena i campioni di domani, in attesa del passaggio del Giro d'Italia».È in arrivo una nuova edizione del Gran Premio Città di Cortona, 24^ Trofeo Val di Pierle. La manifestazione ciclistica torna a Mercatale il primo maggio, ad oggi le società iscritte sono 14, provenienti da diverse regioni d'Italia per un numero di atleti pari a 120. Fra le curiosità della gara riservata a corridori juniores c'è quella della partecipazione di una squadra di atleti messicani.La società organizzatrice, Asd Gs Val di Pierle Cicloamici, conferma il proprio impegno per accogliere sia i corridori che il pubblico e realizzare una manifestazione di alto livello.

