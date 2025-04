Corteo di 70mila persone per il 25 aprile I pro Pal Dobbiamo stare davanti La Brigata ebraica nessun rispetto Allerta delle forze dell’ordine a Milano

di Marianna Vazzana Attenzione massima anche se non ci sono particolari timori per il corteo del 25 Aprile. La concentrazione è sulle tante realtà che si uniranno domani in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e che sfileranno da Porta Venezia fino a piazza Duomo: una manifestazione per la quale sono attese 70mila persone. Il nodo sicurezza è stato affrontato ieri nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio ... 🔗ilgiorno.it

