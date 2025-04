Corteo del 25 Aprile tra tensione alta insulti e urla anti Israele I manifestanti Quello Stato assassino Palestina libera fuori i sionisti

Corteo del 25 Aprile. Presenti il sindaco di Parma e il presidente della provincia. A piazzale Santa Croce si è formato il Corteo (con la partecipazione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi). Canti partigiani sotto i portici dell’Ospedale Vecchio e piazza. Parmatoday.it - Corteo del 25 Aprile tra tensione alta, insulti e urla anti Israele. I manifestanti: "Quello Stato assassino, Palestina libera, fuori i sionisti" Leggi su Parmatoday.it Si muove verso piazza Garibaldi ildel 25. Presenti il sindaco di Parma e il presidente della provincia. A piazzale Santa Croce si è formato il(con la partecipazione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi). Cpartigiani sotto i portici dell’Ospedale Vecchio e piazza.

Su altri siti se ne discute

Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo per il 25 aprile partito da campo San Giacomo poco prima delle 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via dell'Istria dove i manifestanti del collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il... 🔗triesteprima.it

Novate, corteo 25 Aprile. Il sindaco: parteciperò - Il sindaco parteciperà al corteo e al comizio in piazza Pertini nel giorno della Liberazione. Nelle scorse settimane il primo cittadino aveva comunicato l’intenzione di non prendere parte e di non parlare alle cerimonie del 25 aprile, interrompendo una lunga tradizione portata avanti finora da tutti i sindaci novatesi. La scelta ha scatenato polemiche e l’indignazione della sinistra novatese e di altre associazioni del territorio. 🔗ilgiorno.it

25 aprile tra memoria e polemiche. A Domodossola salta il corteo - AGI - Domodossola, città simbolo della Resistenza e sede della breve ma significativa Repubblica dell'Ossola nel 1944, è oggi al centro di un acceso dibattito. Il sindaco Lucio Pizzi ha scelto di modificare il programma per le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione, aderendo alla raccomandazione alla "sobrietà". La decisione ha comportato la cancellazione del corteo previsto da piazza Repubblica dell'Ossola al monumento ai caduti, e l'assenza della banda musicale. 🔗agi.it

Corteo antifascista a Trieste, momenti tensione con forze ordine; ?? Tutte le strade chiuse nel lungo weekend del ponte a Milano; 25 Aprile, il corteo di Bergamo: tensioni e scontri a ottant'anni dalla Liberazione; Corteo del 25 Aprile: migliaia di persone per gli 80 anni dalla Liberazione. Tafferugli in Porta Nuova - Foto e video. 🔗Ne parlano su altre fonti

Corteo del 25 Aprile: migliaia di persone per gli 80 anni dalla Liberazione. Tafferugli in Porta Nuova - Foto e video - Il corteo del 25 Aprile in centro a Bergamo ha vissuto attimi di tensione per la presenza dei manifestanti pro Palestina, un gruppo di circa 30 persone, con bandiere e striscioni, che hanno cercato di ... 🔗ecodibergamo.it

Corteo del 25 Aprile: tafferugli in Porta Nuova a 80 anni dalla Liberazione - Foto - Il corteo del 25 Aprile in centro a Bergamo ha vissuto attimi di tensione per la presenza dei manifestanti pro Palestina, un gruppo di circa 30 persone, con bandiere e striscioni, che hanno cercato di ... 🔗ecodibergamo.it

25 aprile a Torino, tensione e scontri durante il corteo per gli 80 anni della Liberazione - Tensione alta in piazza a Torino durante il corteo che tradizionalmente accompagna le celebrazioni del 25 aprile ... 🔗dire.it