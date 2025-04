Corteo del 25 aprile malore per una giovane straniera soccorsa dal 118

giovane straniera, nigeriana, ha avvertito un malore durante il Corteo anti-fascista organizzato in occasione della cerimonia del 25 aprile.La malcapitata, pare per via. Salernotoday.it - Corteo del 25 aprile, malore per una giovane straniera: soccorsa dal 118 Leggi su Salernotoday.it Attimi di tensione, stamattina, a Salerno, all'altezza delle Poste Centrali, poco distante dal lungomare Trieste. Una, nigeriana, ha avvertito undurante ilanti-fascista organizzato in occasione della cerimonia del 25.La malcapitata, pare per via.

Le notizie più recenti da fonti esterne

