Corteo del 25 aprile a Romano di Lombardia canta Bella ciao nonostante il divieto

Corteo del 25 aprile di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, canta 'Bella ciao' nonostante il divieto di eseguirne la musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia - e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare 'Bella ciao', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale". Quotidiano.net - Corteo del 25 aprile a Romano di Lombardia canta 'Bella ciao' nonostante il divieto Leggi su Quotidiano.net Ildel 25didi, in provincia di Bergamo,ildi eseguirne la musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi didi- e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare '', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale".

