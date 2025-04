Corteo 25 aprile scontri tra manifestanti e forze del ordine

scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il Corteo per il 25 aprile partito da campo San Giacomo poco prima delle 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via dell'Istria dove i manifestanti del collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il. Triesteprima.it - Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine Leggi su Triesteprima.it tradurante ilper il 25partito da campo San Giacomo poco primae 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via'Istria dove idel collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il.

Cosa riportano altre fonti

Novate, corteo 25 Aprile. Il sindaco: parteciperò - Il sindaco parteciperà al corteo e al comizio in piazza Pertini nel giorno della Liberazione. Nelle scorse settimane il primo cittadino aveva comunicato l’intenzione di non prendere parte e di non parlare alle cerimonie del 25 aprile, interrompendo una lunga tradizione portata avanti finora da tutti i sindaci novatesi. La scelta ha scatenato polemiche e l’indignazione della sinistra novatese e di altre associazioni del territorio. 🔗ilgiorno.it

25 aprile tra memoria e polemiche. A Domodossola salta il corteo - AGI - Domodossola, città simbolo della Resistenza e sede della breve ma significativa Repubblica dell'Ossola nel 1944, è oggi al centro di un acceso dibattito. Il sindaco Lucio Pizzi ha scelto di modificare il programma per le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione, aderendo alla raccomandazione alla "sobrietà". La decisione ha comportato la cancellazione del corteo previsto da piazza Repubblica dell'Ossola al monumento ai caduti, e l'assenza della banda musicale. 🔗agi.it

"Partigiani della pace", ad Avellino il corteo in occasione del 25 aprile - Il 25 Aprile ricorreranno ottant’anni dalla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Un anniversario simbolico, ma che non costituisce solo una celebrazione storica. Il momento nel quale ci troviamo è segnato dall’incombenza di nuove minacce, in primis con l’avanzamento di nuovi... 🔗avellinotoday.it

25 Aprile, scontri tra antagonisti e polizia a Torino; 25 aprile, scontri a Torino tra antagonisti e polizia; 25 Aprile, scontri tra antagonisti e polizia a Torino; Fiaccolata per il 25 Aprile a Torino, scontri tra antagonisti e polizia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trieste, scontri tra polizia e antagonisti che partecipano al corteo per il 25 aprile - Ci sono stati scontri fra polizia e manifestanti che hanno preso parte a uno dei cortei organizzati per il 25 aprile a Trieste. Si tratta del corteo partito da piazza san Giacomo. 🔗rainews.it

25 aprile a Torino, tensione e scontri durante il corteo per gli 80 anni della Liberazione - Tensione alta in piazza a Torino durante il corteo che tradizionalmente accompagna le celebrazioni del 25 aprile ... 🔗dire.it

Milano e Roma, allerta per i cortei del 25 aprile - A Milano a preoccupare sono soprattutto antagonisti, sindacati di base e giovani palestinesi che hanno annunciato l’intenzione di prendere la testa del corteo. Preoccupazione a Roma per evitare contat ... 🔗msn.com