Corteo 25 aprile a Bologna contro il riarmo slogan fumogeni e uova verso il Provveditorato

Bologna, 25 aprile 2025 – "contro tutti i fascismi, il riarmo, la guerra e le crisi". Recita così lo striscione portato avanti dalle persone in strada durante le celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione. Circa duemila persone si sono unite al Corteo partito intorno alle 11 da piazza dell'Unità, che ha percorso via Matteotti, via Masini (bloccando per diversi minuti la viabilità di questo tratto), si è diretto poi verso Porta Mascarella e in seguito Strada Maggiore, passando da piazza del Nettuno, fino al Pratello. Presenti alla camminata organizzata da Potere al Popolo, anche movimenti e altri partiti di sinistra.Quando ancora il Corteo era in Strada Maggiore la coda si è invece fermata in piazza Verdi, dirigendosi verso il Provveditorato, dove sono state lanciate delle uova, inveendo contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

