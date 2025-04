Corsa Champions dall’Atalanta alla Fiorentina ecco chi si qualifica secondo l’algoritmo

Corsa Champions sono ancora almeno 6 le squadre in Corsa in Serie A: ecco chi riuscirà a qualificarsi secondo l'algoritmo Corsa Champions, dall'Atalanta alla Fiorentina: ecco chi si qualifica secondo l'algoritmo (LaPresse9 – SerieANews.comUna Serie A agguerritissima, con una lotta scudetto ancora aperta tra Inter e Napoli, la sfida salvezza che coinvolge Empoli, Venezia e Lecce e la Corsa Champions che vede ben 6 club coinvolti. Appurato che i nerazzurri e i partenopei, sono a 4 punti dalla matematica conquista di un posto per la prossima edizione della competizione, restano solamente 2 posti da assegnare.Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina possono ancora sperare in un posto. Nessuna chance, invece, per il Milan, che abbiamo escluso da questo elenco. Un algoritmo ha analizzato le possibilità delle squadre coinvolte di riuscire a c'entrare l'obiettivo terzo e quarto posto.

Un eurogol di Moise Kean regala alla Fiorentina una vittoria fondamentale contro l’Atalanta, rimescolando le carte nella lotta per un posto in Champions League. La squadra di Gasperini, reduce dal ko con l’Inter prima della sosta, viene risucchiata nel gruppo delle inseguitrici, mentre la Viola si rilancia con il secondo successo consecutivo. Errore fatale di Hien, Kean non perdona La Fiorentina, orfana di Gosens all’ultimo minuto, schiera Parisi sulla fascia sinistra e opta per il tandem ... 🔗laprimapagina.it

Mezzogiorno e mezzo di fuoco, oggi per l’Atalanta, che nel lunch match riceve al Gewiss il Bologna in un vero spareggio per la corsa Champions. Nerazzurri a 58 punti, rossoblù a 57, un solo punto a separare le due squadre, reduci però da strisce agli antipodi: nelle ultime cinque giornate i bergamaschi hanno raccolto appena 4 punti, gli emiliani ben 13, recuperando un distacco di nove lunghezze dalla Dea. 🔗sport.quotidiano.net

L’Atalanta alle vuole sfatare il tabù del Gewiss Stadium dove, nel 2025, ha conquistato solo quattro punti in sei gare interne. L’ultimo successo sul terreno amico, in campionato, risale allo scorso 22 dicembre (3-2 in rimonta sull’Empoli). Oggi c’è la Lazio di Baroni, attardata dalla zona Champions con 52 punti, sei in meno di una Dea terza e in cerca di rilancio dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina. 🔗sport.quotidiano.net

