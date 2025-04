Corrireggio Stiamo per partire runners pronti a scattare nel ricordo di Papa Francesco

Corrireggio, grande, unico e attesissimo serpentone colorato, che con. Reggiotoday.it - Corrireggio: "Stiamo per partire...", runners pronti a scattare nel ricordo di Papa Francesco Leggi su Reggiotoday.it Eccoci, tra brusio, riscaldamento muscoli e ultimi pettorali da sistemare orgogliosamente sulle magliette della gara. Eccoci, ribelli per amore, come tradizione vuole, sul lungomare Falcomatà. Tutto è pronto per accogliere la, grande, unico e attesissimo serpentone colorato, che con.

