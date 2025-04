Corriere dello Sport Ai piedi di Conte Napoli minacciato da Juve e Milan

Nel panorama del calcio italiano, il nome di Antonio Conte è sempre stato sinonimo di soluzioni drastiche. Efficace, diretto, implacabile. Un tecnico che più volte è stato paragonato a Mister Wolf, ma che secondo Massimiliano Gallo del Corriere dello Sport, somiglia ancor più al Doctor House: «scontroso, urticante, ai limiti dell'insopportabile, eppure incredibilmente bravo, scrupoloso, dannatamente efficace». Perché Conte è questo: un luminare per squadre in fin di vita, il chirurgo d'urgenza che, pur con i suoi modi, salva il paziente. È l'allenatore del nuovo miracolo napoletano, ma anche il più desiderato da Milan e Juventus. Due club in cerca di un nuovo ciclo vincente, e che vedono in Conte l'unico capace di ricostruire dalle fondamenta.

