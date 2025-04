Corpi estranei nel latte non bevetelo come riconoscere i lotti sospetti e chiedere risarcimento

latte in bottiglia. I lotti in questione sono "sospetti" perché conterrebbero "Corpi estranei" al loro interno. Per questo, se si è acquistato in precedenza latte di queste marche e di questi lotti.

Latte ritirato da tre catene di supermercati: "Possibili corpi estranei", i marchi coinvolti - Alcune tra le principali catene di supermercati italiane – Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga – hanno diramato un avviso urgente rivolto ai consumatori riguardante il ritiro precauzionale di specifici lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura. Il provvedimento riguarda prodotti a marchio Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, distribuiti in bottiglie di plastica da 1 litro. Il ritiro si è reso necessario in seguito al sospetto della presenza di materiali estranei all'interno di alcune confezioni, una potenziale contaminazione che ha spinto le aziende a intervenire ... 🔗iltempo.it

Tre marchi di latte richiamati per possibile presenza di corpi estranei: i lotti interessati - L’allerta alimentare riguarda alcune confezioni di latte Polenghi, Mukki e Soresina che in via precauzionale sono state ritirate dai supermercati per possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle bottiglie di plastica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Latte di tre marche ritirato dai supermercati: quali sono. «Presenza di corpi estranei, non consumatelo» - I supermercati Bennet, Carrefour, Coop hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di latte intero pastorizzato a temperatura elevata venduto con i... 🔗ilmessaggero.it

