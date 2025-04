Cordoglio politico per la tragedia di Lanciano in cui è morto un 81enne durante il corteo del 25 aprile

politico esprime il suo Cordoglio per la morte dell'81enne rimasto coinvolto nel tragico incidente che gli è costato la vita durante il corteo organizzato a Lanciano dall'Anpi per i festeggiamenti del 25 aprile."Il Partito Democratico esprime profondo Cordoglio per la morte dell’uomo. Chietitoday.it - Cordoglio politico per la tragedia di Lanciano in cui è morto un 81enne durante il corteo del 25 aprile Leggi su Chietitoday.it Il mondoesprime il suoper la morte dell'rimasto coinvolto nel tragico incidente che gli è costato la vitailorganizzato adall'Anpi per i festeggiamenti del 25."Il Partito Democratico esprime profondoper la morte dell’uomo.

