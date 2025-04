Coppia uccisa nel torinese svolta nelle indagini spunta un nuovo movente

nuovo motivoDoveva essere una vigilia del 24 aprile come le altre a Volvera, paesino in provincia di Torino, ma ad un certo punto la cittadina piemontese si è trovata in un vero e proprio incubo. Una giovane Coppia è stata uccisa in casa dal vicino di casa a coltellate. L’uomo poi si è tolto la vita con la stessa arma.Coppia uccisa nel torinese, svolta nelle indagini: spunta un nuovo movente (Ansa) – cityrumors.itIn un primo momento si era pensato ad una banale lite fra vicini. L’uomo, pregiudicato, sembrava aver accoltellato i due al culmine di una lite per poi andare a togliersi la vita. Una ricostruzione che in realtà non ha mai realmente convinto i carabinieri. Cityrumors.it - Coppia uccisa nel torinese, svolta nelle indagini: spunta un nuovo movente Leggi su Cityrumors.it La cittadina di Volvera, alle porte di Torino, continua ad essere sconvolta per il duplice omicidio avvenuto nella serata del 24 aprile. C’è unmotivoDoveva essere una vigilia del 24 aprile come le altre a Volvera, paesino in provincia di Torino, ma ad un certo punto la cittadina piemontese si è trovata in un vero e proprio incubo. Una giovaneè statain casa dal vicino di casa a coltellate. L’uomo poi si è tolto la vita con la stessa arma.nelun(Ansa) – cityrumors.itIn un primo momento si era pensato ad una banale lite fra vicini. L’uomo, pregiudicato, sembrava aver accoltellato i due al culmine di una lite per poi andare a togliersi la vita. Una ricostruzione che in realtà non ha mai realmente convinto i carabinieri.

Su questo argomento da altre fonti

Coppia uccisa a Roma, spunta un testimone: “Ho visto il killer, ecco l’identikit” - Roma, quartiere Pigneto. Una tranquilla serata si è trasformata in una scena di violenza inaudita: due cittadini cinesi sono stati freddati in strada da un uomo armato. L’agguato si è consumato nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 aprile, lungo via Giuseppe Marcotti, traversa di via Prenestina, a pochi metri da piazza del Pigneto.Leggi anche: Omicidio nella notte a Roma, un uomo e una donna uccisi per strada. 🔗thesocialpost.it

Coppia uccisa a Roma, contro di loro almeno 6 colpi pistola - Sparatoria mortale nella notte a Roma. Un uomo e una donna sono stati freddati in strada intorno alle 23 in via Prenestina, nella zona periferica della Capitale. Secondo una prima ricostruzione, i killer avrebbero aperto il fuoco da una moto in corsa, per poi fuggire rapidamente. Le vittime sono due cittadini di nazionalità cinese, colpiti da almeno sei proiettili. I due stavano facendo ritorno a casa in bicicletta, quando – a pochi metri dalla loro abitazione – sono stati raggiunti dagli aggressori, che li hanno colpiti con estrema precisione, mirando alla nuca. 🔗dayitalianews.com

Omicidio a Roma: Coppia cinese uccisa in sparatoria su via Prenestina - Sono almeno sei i colpi d'arma da fuoco esplosi nella tarda serata di ieri a Roma contro una coppia di cittadini cinesi uccisa in via Prenestina, all'altezza del Pigneto. I due 53enni stavano rientrando a casa in bici quando, a pochi metri dal palazzo in cui vivevano, i killer si sono avvicinati a bordo di una moto e hanno aperto il fuoco. Le vittime sono state centrate alla nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗quotidiano.net

Femminicidio nel Torinese, uccisa a coltellate dal marito; Omicidio suicidio a Moncalieri: uccide la moglie e si impicca, ma mancano l'arma e il movente. Tutti i misteri del caso; Investita e uccisa a Torino nel parcheggio dell'ospedale: i funerali della piccola Esmeralda; Mara Favro, svolta nell'inchiesta: indagati il gestore del locale e il pizzaiolo. «Accertamenti su una Punto r. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragedia nel Torinese: uccide a coltellate una coppia di vicini e poi si toglie la vita con la stessa arma - Tre morti in una casa di Volvera, nella pianura torinese, a 25 chilometri dal capoluogo piemontese. In un appartamento al primo piano di un condominio un uomo - secondo la prima ricostruzione - ha ucc ... 🔗informazione.it