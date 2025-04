Coppia di ragazzi gay aggredita dalla baby gang Le minoranze sono vite umane ma in uno Stato marcio valgono meno di un feto

baby gang. È successo a Torino, in via Po, a una Coppia di due ragazzi, non residenti in città, che hanno denunciato l'episodio sui social. «Stiamo bene,. Leggo.it - Coppia di ragazzi gay aggredita dalla baby gang: «Le minoranze sono vite umane ma in uno Stato marcio valgono meno di un feto» Leggi su Leggo.it Aggrediti da una. È successo a Torino, in via Po, a unadi due, non residenti in città, che hanno denunciato l'episodio sui social. «Stiamo bene,.

