Coppa Italia Inter Milan Mike Maignan spintona una raccattapalle che reagisce stizzito VIDEO

Durante il nono minuto del derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter-Milan, c'è stato un episodio che ha riguardo il portiere della squadra rossonera, Mike Maignan: dopo un tiro andato fuori del nerazzurro Matteo Darmian, il francese era andato a recuperare il pallone, ma il raccattapalle, posizionato dietro la sua porta, ha abbassato la rete per impedirgli di prenderlo. L'articolo Coppa Italia, Inter-Milan: Mike Maignan spintona una raccattapalle che reagisce stizzito (VIDEO) proviene da Webmagazine24.

