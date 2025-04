Coppa del Re polemiche e il j accuse del arbitro Bengoechea

Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid, in programma domani a Siviglia: l'arbitro della sfida, il basco Ricardo de Burgos Bengoechea, ha attaccato Real Madrid TV per aver mandato in onda i video di presunti errori che avrebbe commesso ai danni delle 'merengues'. "Ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata", ha denunciato visibilmente commosso il fischietto di Bilbao nella tradizionale conferenza stampa per l'ultimo atto della Coppa nazionale, "quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. È una situazione assurda". De Burgos Bengoechea ha minacciato clamorose iniziative di protesta degli arbitri e ha invitato a "riflettere" sulle tensioni nel calcio spagnolo, esplose a febbraio dopo che il Real ha lanciato un attacco frontale a un sistema arbitrale che ha definito "completamente screditato" e "corrotto dall'interno". Agi.it - Coppa del Re, polemiche e il j'accuse dell'arbitro Bengoechea Leggi su Agi.it AGI - Vigilia infuocata per la finale didel Re tra Barcellona e Real Madrid, in programma domani a Siviglia: l'a sfida, il basco Ricardo de Burgos, ha attaccato Real Madrid TV per aver mandato in onda i video di presunti errori che avrebbe commesso ai dannie 'merengues'. "Ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata", ha denunciato visibilmente commosso il fischietto di Bilbao nella tradizionale conferenza stampa per l'ultimo attonazionale, "quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. È una situazione assurda". De Burgosha minacciato clamorose iniziative di protesta degli arbitri e ha invitato a "riflettere" sulle tensioni nel calcio spagnolo, esplose a febbraio dopo che il Real ha lanciato un attacco frontale a un sistema arbitrale che ha definito "completamente screditato" e "corrotto dall'interno".

