Real Madrid che ha mandato in onda alcuni errori dell'arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea ha provocato la commozione del fischietto per gli insulti che riceve a scuola il figlio: ecco le sue parole Ilgiornale.it - Coppa del Re, in lacrime l’arbitro di Barcellona-Real Madrid: cosa è successo Leggi su Ilgiornale.it L'attacco della tv dellache ha mandato in onda alcuni errori dell'arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea ha provocato la commozione del fischietto per gli insulti che riceve a scuola il figlio: ecco le sue parole

