Coop Alleanza 3 0 Il bilancio sorride utili per 18 milioni Sempre vicini ai soci

soci e con un sorriso rivolto ai più deboli". Così Domenico Livio Trombone, presidente Coop Alleanza 3.0, ha celebrato l'esito positivo del bilancio 2024, dove il gruppo ha confermato l'utile dello scorso anno. Sale infatti a 18 milioni di euro il profitto del gruppo (rispetto al milione del 2023) e a 11 milioni quello della Cooperativa. Una riprova del buon esito del bilancio è anche nell'aumento delle vendite 'a insegna', che raggiungono i 5,736 miliardi (+9 milioni di euro rispetto al 2023), nonostante una riduzione del perimetro operativo. Tutto questo in uno scenario di mercato "complicato", in cui "i consumi non si sono ancora ripresi", argomenta Trombone.Oggi, però, "ci presentiamo con i conti in ordine", specifica. Durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio 2024, infatti, i vertici di Coop Alleanza 3.

