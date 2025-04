Controlli a raffica Contro ladri e gang giovanili

Controlli nella Bassa Bergamasca. I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno effettuato servizi straordinari con particolare attenzione ai reati predatori, al fenomeno delle bande giovanili e ai reati in materia di stupefacenti. I militari hanno Controllato 596 giovani, molti dei quali con precedenti specifici. Le attività si sono concentrate in particolare su Treviglio, con 124 Controlli effettuati presso il centro storico, la stazione ferroviaria e altri luoghi di aggregazione giovanile (soprattutto nel corso del servizio di sabato sera, protrattosi fino alle prime ore del mattino), nei comuni dell’intera giurisdizione, dove sono stati Controllati ulteriori 472 giovani.Nel corso dell’attività, sono state eseguite anche perquisizioni d’iniziativa, che hanno portato al sequestro amministrativo di 0,5 grammi di marijuana e 0,25 grammi di cocaina, con la conseguente segnalazione alla prefettura di 3 giovani per detenzione di stupefacenti a uso personale. Ilgiorno.it - Controlli a raffica. Contro ladri e gang giovanili Leggi su Ilgiorno.it Proseguono inella Bassa Bergamasca. I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno effettuato servizi straordinari con particolare attenzione ai reati predatori, al fenomeno delle bandee ai reati in materia di stupefacenti. I militari hannollato 596 giovani, molti dei quali con precedenti specifici. Le attività si sono concentrate in particolare su Treviglio, con 124effettuati presso il centro storico, la stazione ferroviaria e altri luoghi di aggregazione giovanile (soprattutto nel corso del servizio di sabato sera, protrattosi fino alle prime ore del mattino), nei comuni dell’intera giurisdizione, dove sono statillati ulteriori 472 giovani.Nel corso dell’attività, sono state eseguite anche perquisizioni d’iniziativa, che hanno portato al sequestro amministrativo di 0,5 grammi di marijuana e 0,25 grammi di cocaina, con la conseguente segnalazione alla prefettura di 3 giovani per detenzione di stupefacenti a uso personale.

Approfondimenti da altre fonti

Un ragazzo colpito da una bici, lanciatagli addosso da un altro giovane, che si è poi dileguato, non è chiaro se dopo aver derubato la stessa vittima. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, tra via Crisanzio e piazza Cesare Battisti, in pieno centro a Bari. A riferire l'episodio... 🔗baritoday.it

Schedatura e controlli psichiatrici alle persone trans, verso un registro nazionale della disforia e visite psichiatriche imposte: la comunità LGBTQIA+ denuncia una deriva repressiva travestita da sorveglianza sanitaria. Foucault avrebbe molto da dire. Un registro nazionale delle persone trans e almeno cinque visite psichiatriche obbligatorie prima di poter accedere alla terapia ormonale. È questa l’ipotesi che sta emergendo dalle indiscrezioni sul lavoro del Tavolo tecnico ... 🔗metropolitanmagazine.it

La lotta ai bus turistici irregolari a Firenze entra nel vivo. Con i numeri e col fatto che il Comune – tramite l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio – ha mandato una lettera a tutte le compagnie che usano l’Obu, ovvero i dispositivi che permettono la geolocalizzazione, chiedendo, "di ripristinarne immediatamente l’attivazione, altrimenti corrono il rischio di perdere il diritto di acquistare i pacchetti di ticket a prezzi agevolati ma anche di non poter usare quelli che hanno già ... 🔗lanazione.it

Controlli a raffica. Contro ladri e gang giovanili; Emergenza furti, controlli a raffica nel Camposampierese; Ladri scatenati in zona stadio. Pattuglie di giorno contro i furti; Raffica di furti nei garage a Palazzina. I residenti chiedono più controlli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Controlli a raffica. Contro ladri e gang giovanili - Proseguono i controlli nella Bassa Bergamasca. I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno effettuato servizi straordinari con particolare attenzione ... 🔗ilgiorno.it

Dalla Georgia a Fano, rubavano con la borsa schermata: i ladri giramondo scoperti con 1.200 euro di refurtiva - FANO - Erano arrivati da poco più di un mese in Italia ma avevano già un curriculum criminale ben delineato. La loro specialità era compiere furti a raffica nei supermercati ... 🔗msn.com

Raffica di furti a Policiano di Arezzo - Nella notte tra sabato e domenica, tre abitazioni sono state visitate a Policiano di Arezzo. I ladri hanno portato via una cassaforte, un furgone da lavoro e in due abitazioni hanno rotto anche le ... 🔗www3.saturnonotizie.it