Contro il trionfalismo in morte del Papa che sa tanto di peronismo

morte del Papa. Non solo mi ha indignato, ma l’ho trovata di pessimo gusto, irrispettosa di un momento di dolore dei fedeli, indegna non dico di un di paese laico, ma almeno adulto. Ci hanno inzuppato tutti senza pudore il biscotto. Fossi un credente, griderei al peccato: idolatria. Poiché non lo sono, mi limito a notare un sottile tanfo di culto della personalità. Capita solo a me? Ad occhio, non direi: ne conosco tanti altrettanto disgustati. Eppure sento spiegare che va bene così, che dovrei gioirne perché gli italiani sono, anzi siamo, “culturalmente cattolici”. Caramba! Qualcuno che finalmente difende la cultura italiana! Dio, patria e popolo. In tempi in cui tanto s’abusa della parola “fascista”, ecco finalmente l’occasione d’usarla a proposito, ecco una cosa fascistissima. Ilfoglio.it - Contro il trionfalismo in morte del Papa che sa tanto di peronismo Leggi su Ilfoglio.it L’ammetto: sono uno di coloro che ha trovato oscena la marcia trionfalista intonata dallo stato, dalla politica e dai media indel. Non solo mi ha indignato, ma l’ho trovata di pessimo gusto, irrispettosa di un momento di dolore dei fedeli, indegna non dico di un di paese laico, ma almeno adulto. Ci hanno inzuppato tutti senza pudore il biscotto. Fossi un credente, griderei al peccato: idolatria. Poiché non lo sono, mi limito a notare un sottile tanfo di culto della personalità. Capita solo a me? Ad occhio, non direi: ne conosco tanti altretdisgustati. Eppure sento spiegare che va bene così, che dovrei gioirne perché gli italiani sono, anzi siamo, “culturalmente cattolici”. Caramba! Qualcuno che finalmente difende la cultura italiana! Dio, patria e popolo. In tempi in cuis’abusa della parola “fascista”, ecco finalmente l’occasione d’usarla a proposito, ecco una cosa fascistissima.

