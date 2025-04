Conte torna alla Juventus Da Torino spuntano curiosi indizi sul tecnico del Napoli

Conte può tornare alla Juventus? Il tecnico del Napoli potrebbe tornare nuovamente in bianconeroCuriose e importanti novità sul futuro di Antonio Conte fuori campo da calcio, dove prosegue la battaglia scudetto tra Napoli e Inter. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’allenatore del Napoli, fortemente accostato alla Juve, ha fondato una nuova società insieme al fratello Daniele: la Restate Srl che ha sede a Torino, dove entrambi risultano residenti.Una società che ha come obiettivo l’assunzione, la detenzione e la gestione di partecipazioni in altre società, sia italiane che estere, e l’offerta di servizi di coordinamento tecnico e finanziario. Chissà che anche il futuro in panchina possa essere di nuovo a Torino. Le recenti parole del tecnico pugliese non lasciano presagire una permanenza sulla panchina dei campani: LE PAROLE – «A Napoli mi sono integrato benissimo e sto benissimo, così come la mia famiglia. Internews24.com - Conte torna alla Juventus? Da Torino spuntano curiosi indizi sul tecnico del Napoli Leggi su Internews24.com puòre? Ildelpotrebbere nuovamente in bianconeroCuriose e importanti novità sul futuro di Antoniofuori campo da calcio, dove prosegue la battaglia scudetto trae Inter. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’allenatore del, fortemente accostatoJuve, ha fondato una nuova società insieme al fratello Daniele: la Restate Srl che ha sede a, dove entrambi risultano residenti.Una società che ha come obiettivo l’assunzione, la detenzione e la gestione di partecipazioni in altre società, sia italiane che estere, e l’offerta di servizi di coordinamentoe finanziario. Chissà che anche il futuro in panchina possa essere di nuovo a. Le recenti parole delpugliese non lasciano presagire una permanenza sulla panchina dei campani: LE PAROLE – «Ami sono integrato benissimo e sto benissimo, così come la mia famiglia.

