Conte torna a Torino Il capoluogo piemontese scelto come base della sua nuova avvenura… extra calcio

Conte torna a Torino! Il capoluogo piemontese scelto come base della sua nuova avvenura. extra calcio Arrivano importanti novità sul futuro di Antonio Conte fuori dal rettangolo verde. Secondo quanto riportato da calcio e Finanza, l’allenatore del Napoli, fortemente accostato alla Juve e al Milan in questi giorni, ha fondato una nuova società insieme al . Calcionews24.com - Conte torna a Torino! Il capoluogo piemontese scelto come base della sua nuova avvenura… extra calcio Leggi su Calcionews24.com ! Ilsuaavvenura.Arrivano importanti novità sul futuro di Antoniofuori dal rettangolo verde. Secondo quanto riportato dae Finanza, l’allenatore del Napoli, fortemente accostato alla Juve e al Milan in questi giorni, ha fondato unasocietà insieme al .

Se ne parla anche su altri siti

Conte torna alla Juventus? Da Torino spuntano curiosi indizi sul tecnico del Napoli - di RedazioneConte può tornare alla Juventus? Il tecnico del Napoli potrebbe tornare nuovamente in bianconero Curiose e importanti novità sul futuro di Antonio Conte fuori campo da calcio, dove prosegue la battaglia scudetto tra Napoli e Inter. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’allenatore del Napoli, fortemente accostato alla Juve, ha fondato una nuova società insieme al fratello Daniele: la Restate Srl che ha sede a Torino, dove entrambi risultano residenti. 🔗internews24.com

Conte Juve, l’allenatore torna a Torino per una nuova avventura! Scelto il capoluogo piemontese come sede della sua società: e sul futuro in panchina… - di Redazione JuventusNews24Conte Juve, l’allenatore torna a Torino per una nuova avventura: tutti gli aggiornamenti sul futuro del tecnico Arrivano importanti novità sul futuro di Antonio Conte fuori dal rettangolo verde. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’allenatore del Napoli, fortemente accostato alla Juve, ha fondato una nuova società insieme al fratello Daniele: la Restate Srl che ha sede a Torino, dove entrambi risultano residenti. 🔗juventusnews24.com

Giorgia Meloni torna a Torino: il programma della giornata e cosa farà la premier in visita - Giorgia Meloni torna a Torino. Domani, venerdì 14 marzo 2025, la premier è attesa nel Capoluogo per una visita istituzionale. Il programma L’arrivo è previsto alle 12,30, quando Meloni visiterà lo Space Park di Argotec, a San Mauro Torinese. Realizzato con un investimento di circa 25... 🔗torinotoday.it

Conte Juve, l'allenatore torna a Torino: la decisione; Investimenti e diritti d’immagine: nuova società per Antonio Conte e il fratello; CF - Nuova società per Antonio Conte e il fratello: sede a Torino; Conte apre col fratello una società di investimenti, diritti d'immagine e sponsorizzazioni (C&F). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Investimenti e diritti d’immagine: nuova società per Antonio Conte e il fratello - Il tecnico del Napoli ha creato una nuova società per gestire gli investimenti ma anche i diritti d’immagine e le sponsorizzazioni a livello sportivo. 🔗calcioefinanza.it

Napoli-Torino, per Conte il dubbio resta Buongiorno: pronta la conferma di Marin - Conte ha quasi recuperato Buongiorno che ieri si è allenato quasi per intero con la squadra ma difficilmente sarà titolare a meno che mister 40 milioni non punti i piedi e decida ... 🔗msn.com

Conte suona la carica: spunta la frase detta ai suoi verso Napoli-Torino - Antonio Conte sprona il suo Napoli in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro il Torino: da Castel Volturno trapela la frase detta alla squadra in questi giorni. Mancano poco più ... 🔗informazione.it