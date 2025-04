Conte suona la carica spunta la frase detta ai suoi verso Napoli Torino

Conte sprona il suo Napoli in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro il Torino: da Castel Volturno trapela la frase detta alla squadra in questi giorni.Mancano poco più di quarantotto ore al fischio d’inizio del match contro il Torino (in programma per domenica, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona), ma in casa Napoli la tensione è già altissima. Non potrebbe essere altrimenti, se si considera che gli azzurri ora sono al primo posto in classifica, ex aequo con l’Inter che a sua volta è reduce dal doppio stop di fila, tra Serie A e Coppa Italia, contro Bologna e Milan.L’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di portarsi a casa i tre punti, a prescindere da quello che sarà il risultato che arriverà da San Siro, poche ore prima di Napoli-Torino, dalla sfida tra i nerazzurri e la Roma (inizialmente, la partita era in programma il sabato, con il fischio d’inizio ricollocato a causa dei funerali di Papa Francesco). Spazionapoli.it - Conte suona la carica: spunta la frase detta ai suoi verso Napoli-Torino Leggi su Spazionapoli.it Antoniosprona il suoin vista della prossima partita del campionato di Serie A contro il: da Castel Volturno trapela laalla squadra in questi giorni.Mancano poco più di quarantotto ore al fischio d’inizio del match contro il(in programma per domenica, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona), ma in casala tensione è già altissima. Non potrebbe essere altrimenti, se si considera che gli azzurri ora sono al primo posto in classifica, ex aequo con l’Inter che a sua volta è reduce dal doppio stop di fila, tra Serie A e Coppa Italia, contro Bologna e Milan.L’obiettivo della squadra di Antonioè quello di portarsi a casa i tre punti, a prescindere da quello che sarà il risultato che arriverà da San Siro, poche ore prima di, dalla sfida tra i nerazzurri e la Roma (inizialmente, la partita era in programma il sabato, con il fischio d’inizio ricollocato a causa dei funerali di Papa Francesco).

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, Conte suona la carica: “Ora testa alta e 21 punti da conquistare” - Napoli, Conte suona la carica: “Ora testa alta e 21 punti da conquistare”"> Il Napoli prepara la volata finale. A sette giornate dal termine, Antonio Conte ha radunato la squadra a Castel Volturno per rivivere e analizzare Bologna-Napoli, come racconta Pino Taormina su Il Mattino, puntando tutto su una parola d’ordine: alzare la testa, pensare a sé stessi e ignorare i commenti esterni. Conte ha ribadito ai suoi: «Gli unici commenti che contano devono essere i miei». 🔗napolipiu.com

Conte suona la carica: “Noi ci siamo, stasera meglio dell’Inter. Nostro obiettivo rompere le scatole” - Antonio Conte suona la carica dopo il pareggio contro l’Inter e finalmente si sbottona, credendo al sogno Scudetto Il primo commento a caldo di Antonio Conte in conferenza stampa: “Pareggiando contro l’Inter abbiamo messo solo un punto, vincendo ne avremmo messi tre. Nonostante le grandi difficoltà avute, noi ci siamo. Un messaggio che va dato a noi stessi e all’esterno. A 11 giornate dalla fine ci troviamo in una posizione dove tutti all’inizio avremmo firmato. 🔗calciomercato.it

Il Mattino: “Conte suona la carica: «Napoli, alimentiamo il sogno scudetto. Ma tante cose qui non si possono fare»” - Il Mattino: “Conte suona la carica: «Napoli, alimentiamo il sogno scudetto. Ma tante cose qui non si possono fare»”"> La conferenza prepartita di Antonio Conte ha assunto toni tanto accesi quanto lucidi, tra sogno e realismo. Il Napoli è atteso oggi pomeriggio al vecchio Brianteo di Monza per il testa-coda della 33ª giornata, con una posta in palio altissima: con una vittoria, gli azzurri possono agganciare temporaneamente l’Inter in vetta, in attesa della trasferta nerazzurra al Dall’Ara. 🔗napolipiu.com

Napoli, follia non crederci: Conte suona la carica e conferma la coppia d'attacco; Tra scaramanzia e speranza, a Napoli spunta già la pizza per il possibile 4° Scudetto | VIDEO; Billing suona la carica: Il risultato di ieri fa male, ma dobbiamo continuare! Orgoglioso del mio esordio; Repubblica - Caso Brescianini, come l'avrà presa Conte? Spunta la reazione del tecnico. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, Conte suona la carica: “Isoliamoci da tutto e restiamo concentrati” - La volata scudetto è ufficialmente iniziata e, a Castel Volturno, Antonio Conte ha voluto prendere in mano il gruppo per lanciare un messaggio chiaro: serve massima concentrazione per centrare l’obiet ... 🔗gonfialarete.com

Il Mattino: “Conte suona la carica: «Napoli, alimentiamo il sogno scudetto. Ma tante cose qui non si possono fare»” - La conferenza prepartita di Antonio Conte ha assunto toni tanto accesi quanto lucidi, tra sogno e realismo. Il Napoli è atteso oggi pomeriggio al vecchio Brianteo di Monza per il testa-coda della 33ª ... 🔗informazione.it

Il Mattino: “Conte suona la carica: «Napoli, alimentiamo il sogno scudetto. Ma tante cose qui non si possono fare»” - Il tecnico salentino non si sottrae però all’analisi delle difficoltà. A cominciare dall’ennesimo stop muscolare – quello di David Neres – che costringerà oggi ad un nuovo assetto offensivo. A ... 🔗napolipiu.com