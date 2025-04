Conte Juve è lotta a tre per avere l’allenatore leccese i bianconeri se la dovranno vedere con altre due rivali in Serie A

Conte Juve, l'allenatore del Napoli è diviso da tre fuochi in vista della prossima stagione: la sua priorità è una, ma occhio a questi due clubSecondo quanto emerge sulle colonne del Corriere dello Sport, nelle prossime settimane il futuro di Antonio Conte terrà fortemente banco. Sull'allenatore del Napoli, infatti, ci sarebbero in forte pressing sia il Milan che la Juve: le due squadre stanno attenzionando la situazione del tecnico, che potrebbe lasciare i partenopei al termine di questa stagione.La priorità del leccese è quella di rimanere alla corte di De Laurentiis, a patto di poter contare su rinforzi adeguati per rimanere competitivi in Serie A e per affrontare anche una competizione importante e dispendiosa come la Champions League.

Conte Juve (Gazzetta), il sogno dei tifosi è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Conte Juve (Gazzetta dello Sport), il sogno dei tifosi bianconeri è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione La Juventus nel corso delle prossime ore formalizzerà l’esonero di Thiago Motta e il conseguente cambio di allenatore, con Igor Tudor che è pronto a firmare un contratto fino a fine stagione con opzione a favore del club bianconero. 🔗juventusnews24.com

Conte non ha garantito la sua permanenza al Napoli, ma Tudor farà di tutto per allontanarlo dalla Juve (Repubblica) - Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra. Leggi anche: Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche» Tudor in tre settimane ha quasi convinto la Juventus Su Repubblica si legge: Alla Juve sono contenti di lui, finanche un po’ sorpresi (in positivo). 🔗ilnapolista.it

Tudor Juve, dal blitz a Vinovo per Conte al rapporto con i calciatori: «Se non corri, nel mio calcio non puoi giocare». Retroscena - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, dal blitz a Vinovo per Conte ai calciatori: tutti i retroscena sul nuovo allenatore dei bianconeri Spuntano nuovi retroscena su Igor Tudor, svelati dal Corriere della Sera. Durante la stagione 2011/12, al suo primo anno da allenatore nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, il tecnico croato si presentò a Vinovo, nell’allora quartier generale della Juve di Conte: «Mi piace il calcio aggressivo, soprattutto giocando palla a terra e senza buttare palloni in alto. 🔗juventusnews24.com

